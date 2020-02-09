مدينة باقليم كوردستان تعطل دوام المدارس الاثنين

2020/02/09 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية تربية جومان عن تعطيل الدوام للمدارس ورياض الاطفال، ليوم غد الاثنين بسبب موجة الثلوج والامطار التي تجتاح اقليم كوردستان.وحذرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، من موجة برد شديدة تجتاح مناطق اقليم كوردستان خلال الايام المقبلة.وقالت مديرية تربية جومان في بيان، ان بسبب موجة الامطار والثلوج في اقليم كوردستان، ستعطل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاثنين 10-20-2020، مشيرا ان العطلة لن تشمل موظفي ديوان مديرية التربية.

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