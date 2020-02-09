2020/02/09 | 21:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 خطوات لحماية الأطفال من الأمراض المعدية المستقلة / تنتشر أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد بين الأطفال في المدارس بشكل سريع، نظرا لتوافر البيئة المناسبة للفيروسات.ومع بدء موسم العودة إلى المدارس، كشف موقع “الكونسلتو”، عن عدة طرق يمكن باتباعها حماية الأطفال من انتشار العدوى.أولا، عدم استخدام أدوات الأخرين الشخصية، حيث أن هناك […]

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