فرنسيان يقضيان شهر عسل في لبنان بخدمة المسنين

2020/02/09 | 21:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أحبّ العروسان الفرنسيان، إتيان وغايتان، أن يعيشا تجربة مميزة في العطاء، حيث أنهما لم يرغبا في إقامة عرس كبير في فرنسا مع الاهل والأحباء، بل أرادا أن تبدأ فرحة حياتهما الزوجية بشهر العسل، بالخدمة الانسانية في مساعدة المسنين والفقراء، وتمضية وقت مع الشبيبة والصغار، فاختارا لبنان لهذه الرسالة وتحديدا بلدة القبيات.ويمضي العروسان شهر عسل […]

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