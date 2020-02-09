المكونات العراقية تطالب بإنهاء الاغتيالات التي تطال الناشطين والإعلاميين

2020/02/09 | 21:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي تعتبر الاغتيالات احدى الأعمال والنشاطات المهمة التي تقوم بها مجموعة ارهابية ضد فئة معينة في العراق وهم فئة النشطاء والإعلاميين الذين يتم استهدافهم بشكل مستمر خوفا من تأثيرهم الفكري وربما القيادي احيانا على المواطنين العراقيين وخاصة المتظاهرين، حيث ان هؤلاء الإرهابيين يعتبرون ان النشطاء والإعلاميين يمثلون عائقا لتنفيذ خططهم الإرهابية …

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