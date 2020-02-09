2020/02/09 | 21:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب السابق محمد العبد ربه للعهد: علاوي بين خيارين اما يعتذر عن التكليف او لن يحظى بدعم نيابي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب السابق محمد العبد ربه للعهد: علاوي بين خيارين اما يعتذر عن التكليف او لن يحظى بدعم نيابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).