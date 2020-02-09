مرور أربيل تصدر مجموعة من القرارات بشأن تحويل السنوية ودفع الغرامات

2020/02/09 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

اصدرت مديرية مرور اربيل بإقليم كردستان، الاحد (09 شباط 2020)، عددا من القرارات المهمة بشأن تحويل السنوية ودفع الغرامات.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القرارات جاء فيها عدد من النقاط المهمة منها: تنفيذ قرارات دفع مبالغ الغرامات المرورية يكون من دون دفع اية مقدمة، في وقت كان على المواطن دفع مبلغ 250 الف دينار كمقدمة".

واضاف البيان أن "المديرية قررت اثناء بيع وشراء اية مركبة عليها غرامات أنه بالامكان عدم دفع المبلغ وتحويلها الى اقساط يدفعها المشتري بشرط تراضي الجانبين (البائع والمشتري) بحيث يتعهد المشتري لدى المرور بدفع المبلغ خلال مدة سنة واحدة فقط".

واشار إلى أنه " في حالة انتهاء مدة السنوية وتراكم مبالغ غرامات كبيرة، يسمح بتجديد السنوية على شرط ان يتعهد صاحب المركبة امام المرور بدفع مبالغ الغرامات خلال سنة واحدة ويتم تجديد السنوية لسنة واحدة فقط"، لافتا إلى أن "فحص المركبة اثناء البيع او الشراء والذي كانت مدته سابقا فقط لستة اشهر اصبح بوجب القرار لسنة كاملة".

بغداد اليوم- بغداد

شهدت مدينة الموصل، اليوم الاحد، تساقط كمية من الثلوج على مناطق متفرقة منها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا، يظهر تساقط الثلوج في الموصل، بعد انقطاع لأكثر من 12 عاما.

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أكدت هيأة الأ

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، انقاذ عامل بنغالي، حاول الانتحار داخل احدى الفنادق، في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب، ان "فرقها تمكنت من انقاذ عمالي (بنغلادش)، حاول الانتحار داخل فندق كربلاء الدولي

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، الاحد، بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من 3 أشهر.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير العمل وجه بتوزيع راتب المعين المتفرغ كل شهرين بدلاً من (3) أشهر بدءاً من

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