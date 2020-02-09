تربية حلبجة وأقضية بإقليم كردستان تعطل الدوام غداً بسبب موجة البرد

2020/02/09 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية تربية محافظة حلبجة، اليوم الاحد، أن يوم غد الاثنين عطلة رسمية في جميع مراكز التعليم، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة البرد.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه انه "بسبب موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة ومن اجل سلامة وحماية الطلبة والتلاميذ تقرر أن يكون غدا الاثنين عطلة رسمية في حدود محافظة حلبجة".وأشارت إلى أن "عطلة الغد لا تشمل الطلبة الذين لديهم امتحانات المرحلة الثانية عشرة وستجرى الامتحانات في موعدها".كما أعلنت أقضية سوران وجومان ورواندز في الإقليم تعطيل الدوام في المدارس غدا الاثنين، بسبب البرد والصقيع.

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