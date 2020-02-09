صحيفة كويتية: أحزاب إيران قد تطيح بعلاوي مبكراً

2020/02/09 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةركزت صحيفة "القبس" الكويتية في تقرير نشرته، مساء اليوم الاحد، على استمرار الحركة الاحتجاجية في العراق، مشيرة الى ان عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستعود إلى المربع الاول مع محاولة الاطراف الموالية لايران فرض اجندتها.وذكر التقرير الذي اطلعت عليه "كلكامش برس" ان المتظاهرين في بغداد ومحافظات وسط العراق وجنوبه، يواصلون احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي، مطالبين بحكومة مستقلة ورافضين تكليف محمد علاوي لرئاستها، وايضاً بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.واليوم، توافدت اعداد من طلبة المدارس والجامعات الى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في الحركة الاحتجاجية.وطالب عدد من المتظاهرين الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية من أجل إلغاء نظام المحاصصة، وتجميد الدستور، وتشكيل حكومة انتقالية بسرعة.واضافت "القبس" في المقابل، فإن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستعود إلى المربع الاول مع محاولة الاطراف الموالية لايران فرض اجندتها، وفي السياق رجح نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، عودة خطوات تشكيل الحكومة إلى المربع الأول خلال ايام.كما طالب زعيم التيار الصدري بإخلاء مناطق الاحتجاج من مظاهر التسليح وإدارة التظاهرات من الداخل، وعدم التعدي على القوات الأمنية وانسحاب "القبعات الزرق".واوضح التقرير "وفي حين ينصرف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة إلى رسم معالم حكومته، أبدت كتل سياسية عراقية امتعاضها من لقاءات يومية يجريها علاوي مع وفود من المتظاهرين، في محاولة منه للاستماع إلى شروطهم قبل إعلان تشكيلته الوزارية".وأفادت وسائل إعلام محلية بأن كتلة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، تقف على رأس تلك القوى الممتعضة من لقاءات علاوي مع المتظاهرين، مشيرة إلى أن سحب هذه الكتلة دعمها للأخير يهدد بعدم حصول حكومته على ثقة البرلمان.وكشفت مصادر أن "الكتل السياسية فوجئت من خطاب علاوي، الذي أعلن فيه عن رفضه تدخل الأحزاب في تشكيل حكومته» واعتبرتها غير مطمئنة، وبالتالي فإن امتعاض الكتل ليس بالأمر الجديد، إلا أنه قد يتطور، لأن حكومة علاوي يجب أن تمر على البرلمان لنيل ثقة الكتل السياسية".واهتمت "القبس" بتصريح رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الذي قال فيه، ان "ايران تجاوزت الخطوط الحمر"، واثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي، بينما اشار الى انها لا تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق".وقال علاوي انه "مرةً اخرى تتجاوز ايران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي ارادة العراقيين، وتأكيد أن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة، وان محور (طهران - بغداد - دمشق - بيروت فلسطين) سيكون محوراً واحداً لطرد الاميركيين وحلفائهم".واكد علاوي ان السياسة التي تتبعها ايران في تعاملها بالعراق ودول المنطقة ستؤدي الى مزيد من التصعيد والتعقيد للاوضاع فيها، مجددا الدعوة لايران لانتهاج سياسة اكثر حكمة وعقلانية والتعامل مع دول المنطقة تعامل الند والنظير، لا تعامل التابع".

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