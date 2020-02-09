مازن الحسوني - أحذروا من يدس السم بالعسل !!!!!

2020/02/09 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الحسوني -من يقرأ لأول وهلة مقالة فارس كمال نظمي الأخيرة سيتصور بأنها تتضمن المديح لتاريخ وحاضر سياسة الحزب الشيوعي العراقي .لكن عند التمعن أكثر تجد أن الرجل لديه مهمة بدأت منذ زمن بعيد وتبلورت بشكل واضح عندما أصبح أحد منظري دخول الحزب في سائرون وفرش الطريق بالورود (سوى البساط أحمدي) بل ذهب الى القول بأن هذا التحالف يدرس في جامعات عالمية لأهميته.وعندها رسم لهذا التحالف صورة زاهية أنطلت على من كان يرغب با......

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