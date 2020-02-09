ياسر جاسم قاسم - كانديد رواية التنوير التي بعثها الكاتب التنويري عقيل يوسف عيدان - ح1

2020/02/09 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسر_جاسم_قاسم -ان تاتي رواية كانديد (ادم بعد عدن) بترجمة غير مختصرة وبدراسة تنويرية رائدة من الكاتب التنويري الكويتي عقيل يوسف عيدان ، والصادر عن دار الرافدين بيروت/2018 انما تأتي لتؤكد على الخط التنويري الذي اختطه عقيل في سبيل اقتفاء سبل التنوير واستنهاضها في المجتمعات العربية التي رفضت اعمال العقل في المجمل وسيطرت عليها جماعات النقل في الاعلام والصحافة والكتابة حتى حولت الافكار السيئة الى قنابل موقوتة نقتات ع......

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