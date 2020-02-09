ضغوط كبيرة ومستمرة من أحزاب لقبول مرشحيها في حقيبته تجعل علاوي يهدد بترك تشكيل الحكومة

2020/02/09 | 21:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم تعيين مستشار لكل وزير يراقب العقود والمشاريع بغداد – وعد الشمري: كشف نوّاب، أمس الاحد، عن ضغوط يتعرض لها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي للحصول على مكاسب في حكومته، لافتين إلى أنه هدد بترك مهمته في حال استمرت تلك الضغوط، مشيرين إلى عزمه تعيين مستشار لكل وزارة يراقب عملها سيما على صعيد ابرام العقود ...

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