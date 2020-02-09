لن تستطيعوا تحقيق احلامكم التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق

2020/02/09 | 21:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اياد علاوي محذرا ايران: بغداد ـ الصباح الجديد: اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاحد، ان ايران تجاوزت الخطوط الحمر واثبتت تدخلاتها في الشأن العراقي، فيما اشار الى انها لا تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها العراق.وقال علاوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “مرةً اخرى تتجاوز ايران الخطوط الحمر، وتثبت ...

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