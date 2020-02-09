الخالدي يشكل لجنة من النواب والمستشارين لمقابلة وزراء حكومة علاوي المقبلة

2020/02/09 | 21:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: كشف النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الأحد، عن اللجنة الذي كلفها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لإجراء المقابلات مع الوزراء الجدد، فيما بين ان اللجنة وضعت لكل وزارة عشرة أسماء أمام علاوي لاختيار واحد من بينها.وقال المرشدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “علاوي كلف النائب محمد ...

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