2020/02/09 | 21:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بمصرع واصابة 10 مدنيين من عائلة واحدة بحادث سير مروع شمال شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية الوجيهية حاتم التميمي لـ"الغد برس"، إن"5 مدنيين لقوا مصرعهم واصيب نحو 5 آخرين جميعهم من عائلة واحدة بحادث سير مروع على طريق بعقوبة- الوجيهية شمال شرقي ديالى".

واضاف انه"تم نقل جثث الضحايا للطب العدلي والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 10 مدنيين من عائلة واحدة بحادث سير مروع شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 10 مدنيين من عائلة واحدة بحادث سير مروع شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).