الإعمار: تنفيذ 134 مشروعاً خلال 2019

2020/02/09 | 21:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ وفاء عامر

أفادت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة بأنها نفذت خلال العام الماضي 134 مشروعا للماء والمجاري والطرق والجسور اضافة الى 18 مشروعا للتخطيط العمراني واعمار المناطق المحررة، كاشفة عن منح اكثر من 12 الف قرض للمواطنين من صندوق الاسكان للمدة نفسها.



وقال مصدر في المركز الاعلامي للوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: إنّ وزارته حققت تقدما كبيرا بمستوى المشاريع الخدمية والقطاعية المختلفة، اضافة الى التصاميم والطرق والجسور خلال العام الماضي 2019، مفصحا عن انجاز وزارته 134مشروعا مختلفا ضمنها وللمدة نفسها.

واضاف ان المشاريع المنجزة توزعت بواقع 46 للطرق والجسور، و24 للماء و40 للمجاري و24 مشروعا للبلديات اضافة الى تسعة مشاريع للتخطيط العمراني، والعدد نفسه من مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة، كاشفا عن تمكن وزارته من انجاز عدد من المشاريع بقطاع الاسكان الذي اولته اهمية بالغة من اجل توفير السكن الملائم الى المواطنين.

واردف المصدر انه تم بهذا المجال توزيع 36 ألفا و205 قطع ارض بين ذوي الشهداء والجرحى، فضلا عن بيع الالاف من قطع الاراضي الى المواطنين وفق المادة 25 الخاصة ببيع وايجار اموال الدولة، علاوة على انجاز 21 مشروعا مختصا بقطاع الاسكان في البلاد.



وبشأن القروض الممنوحة الى المواطنين من صندوق الاسكان، افصح ان عددها وصل الى 12 ألفا و454 قرضا، مشيرا الى انه تم في الشأن نفسه اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع قطع الاراضي وفق القرار 70 لسنة 2019 الخاص بإسكان المواطنين بجميع فئاتهم والمقسمين بين ميسوري الدخل وذوي الدخل المحدود اضافة الى المشمولين بقانون وزارة العمل للرعاية الاجتماعية.

وافاد في السياق نفسه بان وزارته ومن خلال دوائرها المختصة انجزت عشرة تصاميم لمشاريع واطئة الكلفة، اضافة الى تنفيذ 105 مشاريع مختلفة للمباني، لافتا الى ان وزارته قد تمكنت للمدة نفسها من تعيين واعادة تعيين 1374 شخصا، فضلا عن اطلاق عشر مبادرات وحملات خارج مسؤوليتها، منوها بأن هناك 246 آلية تم اصلاحها ضمن حملات الجهود الذاتية، مفصحا بهذا الشأن عن حصول وزارته على اربع شهادات لمعايير الجودة العالمية، اضافة الى تطبيق ثمانية انظمة للحوكمة الالكترونية.



الى ذلك، ذكر المصدر ان وزارته عقدت اجتماعا موسعا مع وزارة الصحة والبيئة من اجل ايجاد آلية تضمن الاسراع في انجاز المشاريع التي تنفذها لصالح الاخيرة في محافظتي ديالى وصلاح الدين والممولة من صندوق اعادة اعمار المناطق المحررة، منها مشروع جلولاء في ديالى، والمراكز الصحية في صلاح الدين.

ونبه على ضرورة الاسراع بتنفيذها وفق المواصفات الفنية المطلوبة وتجاوز الروتين بشأن المخاطبات الادارية بشأنها، مفصحا في الشأن نفسه عن انه جرى الاتفاق على ايفاد فريق فني هندسي مختص من الجهات المعنية الى موقع العمل في مشروع مستشفى جلولاء من اجل انجاز التصاميم والكشوفات الخاصة به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار: تنفيذ 134 مشروعاً خلال 2019 ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار: تنفيذ 134 مشروعاً خلال 2019 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).