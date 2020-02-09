طقس العراق.. أجواء شديدة البرودة مصحوبة بثلوج وأمطار وتحذيرات من القيادة بهذه المناطق

2020/02/09 | 21:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نشر المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم الاحد، خارطة توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، داعياً الى الانتباه من الطرق الخارجية اثناء قيادة السيارات بسبب ’’التجمد’’ الذي يرافق انخفاض درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد.وتوقع عطية، في منشور لع على صفحته في ’’فيسبوك’’، بأن “تتعمق الكتلة الهوائية الباردة […]

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