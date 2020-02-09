2020/02/09 | 21:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استاذ القانون الدولي والعلاقات الخارجية في جامعة بغداد منال ال فنجان للعهد : علاوي قادر على قيادة العراق بعيدا عن الازمة الحالية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استاذ القانون الدولي والعلاقات الخارجية في جامعة بغداد منال ال فنجان للعهد : علاوي قادر على قيادة العراق بعيدا عن الازمة الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).