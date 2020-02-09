لجنة الامن والدفاع النيابية: بدء انسحاب القوات الاميركية منالاراضي العراقية.

2020/02/09 | 21:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي، الاحد بدء انسحاب القوات الاميركية من قواعد تتواجد فيها على الاراضي العراقية.وقال الغانمي : ان “الولايات المتحدة الامريكية، بدأت تغادر […]

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