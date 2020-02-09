شاهد.. هبوط “مخيف” لطائرة لبنانية وسط عاصفة قوية في بريطانيا

2020/02/09 | 21:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، تسجيلاً مصوراً يظهر هبوط طائرة الميدل ايست اللبنانية وسط عاصفة قوية في بريطانيا .وبحسب مدونين، فان ثلاث طائرات بريطانية عجزت عن الهبوط قبل الطائرة اللبنانية التي يقودها القبطان جورج ديب.هبوط لطائرة الميدل ايست اللبنانية وسط عاصفة قوية في بريطانيا بعد ان عجزت ٣ طائرات بريطانية من الهبوط […]

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