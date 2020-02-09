2020/02/09 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية هشام الهاشمي: لا يحتاج الحديث عن ضرورة وجود آلية مناسبة وملزمة لصناعة استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين إلى الكثير من الشرح والتفصيل.نحن اليوم امام إجـماع أو شـبه إجـماع بـين مختلـف مكونـات وثقافات الشعب العراقي على هذه الآلية، فهي حاجة وطنية، وهي مطلب شعبي، وهي سلوك طبيعي للانتفاضات الشعبية الصامدة والجادة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الانتخابات.. هشام الهاشمي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الانتخابات.. هشام الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).