العبودي: لن ندخل في حكومة محمد علاوي ومطالب المتظاهرين لن تتحقق إلا عبر الانتخابات المبكرة

2020/02/09 | 21:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال عضو مجلس النواب، النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، اليوم الأحد، لو أردنا أن ندخل الحكومة سندخلها بقوة ونتحمل مسؤولياتنا.وذكر العبودي خلال حديث متلفز على قناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “كتلة الصادقون تقدر الظرف الحالي ولن تدخل في الحكومة القادمة وكتلة الصادقون كانت صريحة جدا وأعطت التكليف التام […]

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