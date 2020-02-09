"سنقلب العراق جحيما ونطوق الخضراء".. علاوي والبرلمان العراقي تحت تهديد الصدريين

2020/02/09 | 21:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد موجة العنف والقمع التي مارستها ميليشيات مقتدى الصدر بحق المتظاهرين، ومحاولة إجبارهم على القبول بقرار تكيلف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة، يخرج الصدريون بتهديدات عنيفة طالت رئيس الحكومة المكلف، في استعراض للقوة والترهيب.

"سنقلب العراق جحيما ونسقطه (رئيس الوزراء المكلف) في ثلاثة أيام"، تهديد أطلقه "المعاون الجهادي السابق" لمقتدى الصدر، كاظم العيساوي (أبو دعاء العيساوي)، في استعراض للقوة، ورسالة بأن الصدريين هم من يتحكمون بشؤون البلاد وقرارها السياسي.

العيساوي الذي كان يتحدث أمام صحفيين محليين، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريحاته قال "إن التيار الصدري لن يشترك في الحكومة بأي شكل من الأشكال".

العيساوي وجه تحذيرا للبرلمان أيضا قائلا "إذا تمت عرقلة حكومة علاوي فسنطوق (المنطقة) الخضراء"، التي تحوي مقار الحكومة والرئاسات والبرلمان، ومقار سفارات عدة.

وتابع "غصبا عنهم سيقبلون"، بحسب الوكالة.

"التيار الصدر استنفد خياراته السياسية والشعبية"

تصريحات العيساوي فاجأت كثيرين في العراق، ممن انتقدوا طريقة تعامل مقتدى الصدر مع ما يجري في العراق، ومحاولته التأكيد على أنه يملك مفاتيح السلطة في البلاد.

ويقول الخبير في الشؤون السياسية العراقية يوسف التميمي إن "التصريحات ليست غريبة أو مفاجئة، لأن التيار الصدري يلوح دائما بالسلاح حينما يستنفد خياراته السياسية أو الشعبية".

وأضاف التميمي في حديث مع "موقع الحرة" إن "الصدر خسر قوته السياسية بسبب ضعف البرلمان وإسقاط الحكومة وحالة التفكك في المشهد السياسي بسبب التظاهرات التي هزت كثيرا من التحالفات السابقة".

وبحسب التميمي فإن "الصدر لم يعد يسيطر على قرارات البرلمان بضغط الشارع مثل السابق حينما فرض ترشيح (حيدر) العبادي أو وافق على ترشيح المالكي (نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق)".

وأضاف التميمي إن "الصدر الذي خسر قوته السياسية والشعبية بسبب التظاهرات، التي تحدت سيطرته على الشارع لأول مرة، لجأ إلى القوة الوحيدة المتبقية لديه وهي قوة السلاح والميليشيا".

"عدم ممانعة"

وتمت تسمية علاوي (65 عاما)، وزير الاتصالات الأسبق، في الأول من فبراير، وسط توافق بين المتنافسين السياسيين بعد مفاوضات شاقة على المناصب المؤثرة.

وقال العيساوي في تصريحه للصحفيين " التيار (الصدري) غير متبن لعلاوي، لكن ما حصل أننا أعطينا عدم ممانعة".

تصريحات العيساوي أثارت انتقادات ناشطين ومتظاهرين عراقيين، حيث أكد هؤلاء أن "الصدر هو من تبنى ترشيح علاوي،وواجه المتظاهرين لتثبيته، فكيف للعيساوي أن يناقض ذلك؟

ويقول الناشط العراقي (غ.م) لـ"موقع الحرة" إن "الحديث عن إنك (التيار الصدري) غير متبن لترشيح رئيس الوزراء، فيما تقتل ميليشياتك المعارضين له، هو أمر مضحك وقاس في الوقت نفسه".

ويضيف إن "المتظاهرين تخشون من التعبير عن اعتراضهم على ترشيح علاوي، والخوف ليس من قوات الأمن الحكومية، وإنما من ميليشيات الصدر التي قتلت وأصابت عددا منها وتسيطر على بعض الساحات وتحاول فض الاحتجاجات" المقامة ضد ترشيح علاوي.

وكان العيساوي قد أكد خلال حديثه إن التيار الصدري ليس "ضد فكرة فض (الاحتجاجات).



نحن مع استمرارها لكن مع تنظيفها (...) وتفتيشها".

واتهم العيساوي بعض المتظاهرين بـ"إدخال المخدرات للساحة"، مشددا على إن الخط الاحمر الوحيد هو "رمزية السيد مقتدى".

ويعلق (غ.م) بالقول إن "التيار ينظف التظاهرات من المعارضين له فقط"، مؤكدا أن "رمزية مقتدى دمرتها تصرفاته وتصرفات ميليشياته ولا تنفع محاولاته للظهور حارسا للتظاهرات ومتحدثا باسمها بعد أن قمعها ويحاول تشويه صورة المشتركين فيها".

التهديد بالتنحي

وكان علاوي قد هدد بالتنحي عن منصبه إاذا استمر قتل الميليشيات للمتظاهرين واستمرت موجة العنف التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقال علاوي في كلمة متلفزة إن "ما حدث من أوضاع مؤسفة ومؤلمة في اليومين الأخيرين، مؤشر خطير على ما يحدث، وما يُمكن أن يحدث، من سقوط شهداء وجرحى في كل سوح الاحتجاج".

وأضاف علاوي أن "هذا الوضع ليس مقبولا بالمرة، وأن مَن في الساحات هم أبناؤنا السلميون، الذين يستحقون كل تقدير واحترام، وواجبنا خدمتهم وسماع صوتهم، لا أن يتعرضوا للقمع والتضييق".

ورصد النشطاء استخدام ميلشيات الصدر الرصاص الحي والأسلحة البيضاء، لفض المظاهرات في عدد من المدن العراقية.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقًا وبعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، على رأسها إيران، فضلاً عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في الأول من ديسمبر الماضي.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس برهم صالح.

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