قضاء في دهوك يعطّل الدوام الرسمي للمدارس بسبب الثلوج

2020/02/09 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت مديرية التربية في قضاء العمادية، محافظة دهوك، أن يوم غد الاثنين عطلة رسمية بسبب موجة الثلوج والبرد.وقال مراسل وكالة “العهد نيوز” إن “مديرية التربية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، أعنلت أن يوم غد الاثنين عطلة في جميع مدارس القضاء بسبب موجة الثلوج والبرد القارص التي تشهدها مناطق قضاء العمادية”.

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