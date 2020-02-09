حكومة الرئيس محمد توفيق علاوي أو حكومة الضرورة

2020/02/09 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد كاظم خضير لقد تمكّنت مظاهرات 10/25من إجبار حكومة الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي على إستقالته ومن طرح مواصفات الحكومة التي ستعقبها.فأتمّت ذلك بالإحتجاجات الشعبية السلمية التيحملت مئات الآلاف من العراقيين على المشاركة فيها وتبني الشعارات الإصلاحية التي أطلقتها.غير أنّ التظاهرات إياها توسّلت المنظومة الحاكمة، من خلال المؤسسات الدستورية التي تقبض عليها،أن تأتيها […]

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