قبل لقاء الزمالك.. الترجي يتلقى صفعة من متذيل الدوري التونسي

2020/02/09 | 22:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترجي يسقط في فخ التعادل بالدوري التونسي مع متذيل الترتيب قبل مواجهة الزمالك المصري

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