2020/02/09 | 22:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تقتربْ اللجانُ النيابية المختصةُ من اعلانِ جميع التحقيقات بشأن التظاهرات بعد اكمالها، في ظل تحرك نيابي لتعويض ذوي شهداء التظاهرات وفق القوانين.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي في تصريح لـ»واع»: ان «جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات اكتملت باستثناء محافظة ذي قار»، موضحاً أن «لجنة الأمن والدفاع شكلت لجانا تحقيقية بناء على طلب من رئاسة البرلمان بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات منها البصرة والنجف وذي قار».

واضاف أن “لجنة الأمن والدفاع رفعت النتائج المنجزة الى رئاسة البرلمان”، مبيناً أن “هناك لجانا أيضا شكلت من قبل الحكومة بشأن أحداث التظاهرات في المحافظات، ويمكن النظر الى نتائج تحقيقات اللجان الحكومية والبرلمانية ليتم بعدها الإعلان عن النتائج النهائية».



ورجح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، انه سيتم الاعلان عن نتائج تحقيقات اللجان كافة” في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة”.

من جانب اخر، اوضح عضو لجنة حقوق الانسان النيابية احمد الكناني، في تصريح صحفي ان «اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حول ملف تعويض اسر شهداء التظاهرات بضمان حقوق شهداء التظاهرات وفق القوانين والحفاظ على تضحياتهم وهناك بالفعل تحرك بهذا الاتجاه وفق المعطيات المتوفرة لدينا وان هناك وعوداً حكومية».

واضاف، أنه «تم توثيق أسماء الكثير من الشهداء من قبل لجان رسمية، ونأمل من حكومة علاوي ان تستكمل ما بدأت به تلك اللجان وتحسم الملف بأقرب وقت ممكن».

الى ذلك، تجددت، امس الأحد، التظاهرات الطلابية في العديد من محافظات البلاد، دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من شهر تشرين الأول 2019، بحسب مصادر صحفية.

وخرج طلبة الجامعات في بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف، بمسيرات طويلة في محافظاتهم دعماً للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ورفع الطلبة العلم العراقي وهتفوا منددين بأعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأيام الماضية.

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