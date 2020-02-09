حكومَة “علاّوي” بعيون المُراقبين: كُتِبَ لها الفشَل

2020/02/09 | 22:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق – محمد الجبوري مع استمرار الرفض الشعبي، لتكليف #محمد_توفيق_علاوي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حذّرت جهات سياسية من سقوط قريب للحكومة الجديدة، بخاصّة، مع إصرار القوى السياسية على المشاركة […]

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