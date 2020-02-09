2020/02/09 | 22:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة، مطالبة دائرة صحة محافظة بغداد/ الكرخ، لمحافظة بغداد بالتدخل للحد من ظاهرة تأخر رواتب الموظفين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة بغداد تخاطب المحافظة بخصوص تأخر صرف الرواتب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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