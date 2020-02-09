ملكة جمال السيدات بعمر يتجاوز الاربعين

2020/02/09 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حصلت جدّة روسية على لقب ملكة جمال السيدات في مسابقة جمال العالم للنساء فوق الأربعين عاماً واللواتي أصبحن جدات.وبالتفاصيل، فقد تألقت الروسية إيفغينيا يجينا وهي أم لولدين وجدّة بين السيدات المشاركات في المسابقة التي تم تنظيمها في بلغاريا، وشاركت فيها 30 امرأة أكبرهن سناً تبلغ 76 عاما.وأذهلت يجينا لجنة التحكيم بأناقتها […]

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