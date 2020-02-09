كاظم الحناوي - الاحتجاجات في العراق: كيف يمكن بناء استراتيجية وطنية ناجحة؟

2020/02/09 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الحناوي للتنظيمات السياسية دور كبير في تقليل الخسائر في التظاهرات ورغم ضعف التنظيم ،القيادة والتحزب والأفق السياسي الواضح فان انتصار الثورة المضادة يعتمد على ما تفرزه الساحات من قيادات و تعزيز السلطة الحاكمة لأفرادها بين المحتجين وما يخلقه ذلك من مآسي يومية نراها في ما يعرض من صور..لان ثمة قيادات سياسية بين الاحتجاجات الشعبية يصعب فهم أدوارها، وأبعاد أهداف تأسيس مكوناتها..حتى يتسنى لك الوقوف بنفسك ف......

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