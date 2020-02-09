محمود سعدون - الخصخصة والسوق الحر

2020/02/09 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_سعدون بعد التغيير عام2003 وما رافقه من انهيار بنى الدولة المركزية ومؤسساتها اطلقت سلطة الاحتلال عملية تحويل البنى الاقتصادية العراقية الذي يحتل فيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية و المختلطة دورا مهيمنا الى اقتصاد السوق بدأً بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الاسواق العراقية امام تدفق السلع الاجنبية دون عوائق في الوقت ، ذاته شرعت سلطة الأئتلاف المؤقتة والحكومة التي اعقبتها في اصدار تشريعات التي ت......

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