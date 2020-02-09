2020/02/09 | 22:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة اقليم كوردستان، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين في مناطق بمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك.وبينت حكومة اللاقليم في بيان وتلقته وكالة صدى، “بسبب تساقط الثلوج وموجات البرد القارص والصقيع قررنا تعطيل الدوام يوم غد الاثنين في جميع مدارس اقضية جومان وسوران وشقلاوة ورواندوز في محافظة أربيل”.وأضافت ان “قرار تعطيل الدوام شمل أيضا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في محافظات كردستان بسبب سوء الأحوال الجوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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