عطلة الاثنين تمتد لست مدن باقليم كوردستان

2020/02/09 | 22:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ست مدن في اقليم كوردستان تعطيل الدوام في مدارسها ليوم غد الاثنين نتيجة الثلوج والامطار التي تجتاح الاقليم.وفي وقت سابق من اليوم اعلنت مديرية تربية جومان ان بسبب موجة الامطار والثلوج في اقليم كوردستان، ستعطل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاثنين 10-20-2020، مشيرا ان العطلة لن تشمل موظفي ديوان مديرية التربية.وفي تعميم لاحق اعُلن تعطيل الدوام ليوم غد الاثنين في جميع مدارس اقضية سوران وشقلاوة ورواندوز في محافظة اربيل وشهرزور وجمجمال في السليمانية والعمادية في دهوك.

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