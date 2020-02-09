بايرن ميونخ يتعثر امام لايبزيغ في الدوري الالماني

2020/02/09 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف لايبزيغ سلسلة الانتصارات المتتالية لمضيفه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة عندما أرغمه على التعادل السلبي الأحد على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

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