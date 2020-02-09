الحمداني: دعم مشاريع الثقافة والإبداع ضمن موازنة 2020

2020/02/09 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الثقافة عبد الامير الحمداني، عزم وزارته دعم مشاريع الثقافة والابداع ضمن موازنة 2020.

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