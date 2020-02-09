2020/02/09 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل خمسة مدنيين وأصيب خمسة آخرون بحادث سير "مروع" على طريق في محافظة ديالى شرق بغداد.

وقالت وسائل إعلام محلية عراقية نقلا عن مصادرها إن "الضحايا جميعهم من عائلة واحدة".

وأضافت وسائل إعلام إن الحادث"المروع وقع على طريق بعقوبة – الوجيهية في محافظة ديالى".

وتعاني غالبية الشوارع في العراق، وخاصة تلك الواقعة في مناطق عمليات عسكرية، من تخسفات وغياب للعلامات المرورية، كما إن الإلتزام بالقوانين المرورية ضعيف في بعض أنحاء العراق وخاصة خارج المدن الرئيسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث مروع شرق بغداد.. مقتل وإصابة 10 من عائلة واحدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث مروع شرق بغداد.. مقتل وإصابة 10 من عائلة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).