الاتحاد الأفريقي يعلن تأييده لما تقرره السلطات الانتقالية في السودان

2020/02/09 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأفريقي، تأييده لما تقرره السلطات الانتقالية في السودان من مبدأ احترام قراراته الوطنية، ردا على طلب الخرطوم المساعدة الأممية.وأعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، أنها تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس الأمن الدولي لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية في البلاد.وأوضح السكرتير […]

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