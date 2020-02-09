انقاذ امرأة حاولت الانتحار وسط مدينة الحلة

2020/02/09 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، بان شابا قتل عن طريق الخطأ شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "شابا يبلغ من العمر 17 عاما قتل عن طريق الخطأ بسلاح احد اقربائه اثناء رحلة صيد ف

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي، الاحد (9 شباط 2020)، بدء انسحاب القوات الاميركية من قواعد تتواجد فيها على الاراضي العراقية.

وقال الغانمي، لـ(بغداد اليوم)،ان "الولايات المتحدة الامريكية

بغداد اليوم- ديالى

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، الاحد (09 شباط 2020)، من سيناريو أمريكي مقبل الى البلاد، قال إنه بـ ’’تمويل سعودي’’، وسيطال قادة الحشد الشعبي.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم

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