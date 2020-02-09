2020/02/09 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت محافظات اقليم كردستان، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارسها، يوم غد الاثنين.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعطيل الدوام يوم غد في المدارس بمناطق باربيل والسليمانية ودهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعطيل الدوام يوم غد في المدارس بمناطق باربيل والسليمانية ودهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).