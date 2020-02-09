الجيش السوري يبسط سيطرته على المناطق الواقعة بين حلب ودمش

2020/02/09 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل وحدات الجيش السوري عملياتها في ريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي الغربي موسعة سيطرتها على مناطق جديدة شرق وغرب الطريق الدولي بين حلب ودمشق.وقالت وكالة “سانا” السورية إن وحدات من الجيش السوري سيطرت على قريتين جديدتين غرب الطريق الدولي.وأوضحت “وحدات الجيش تابعت تقدمها في الجانب الغربي من الطريق الدولي وحررت قريتي الكسيبية والبوابية […]

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