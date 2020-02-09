فيروس كورونا يحرم مانشستر يونايتد من نجمه الجديد

2020/02/09 | 22:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، أن لاعبه الجديد النيجيري أوديون إيغالو، الذي انضم معارا حتى نهاية الموسم قادما من شنغهاي شينهوا الصيني، سيغيب عن المعسكر التدريبي للشياطين الحمر في إسبانيا […]

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