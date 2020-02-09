طقس لم يشهده العراق من قبل.. هل يجب تعطيل الدوام؟

2020/02/09 | 22:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرتسربت الرياح القطبية إلى أجواء البلاد من الجهة الغربية، بهبات وصلت سرعتها إلى 80 كم في الساعة، فيما بدأ المنخفض القطبي بالتعمق بالتزامن مع وجود مرتفع سطحي جاف، لتخفض درجات حرارة دون الصفر شمال البلاد، وسط توقعات بطقس أقسى خلال الأيام القليلة القادمة.

انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في مدن شمال البلاد مع توقعات بطقس أقسى خلال الأيام القادمة

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة له، يوم الأحد 9 شباط/فبراير، إن "الأمطار والثلوج التي يتوقع هطولها نهار الثلاثاء 11 شباط/فبراير، حيث ذروة الموجة الباردة، تشمل مدن بغداد وبابل وكربلاء وصلاح الدين والأنبار والموصل وكركوك ودهوك وشمال واسط بحسب النموذج الأوروبي".

وأضاف السلامي، أن "الرياح القطبية بدأت تتسرب لأجواء البلاد منذ مساء السبت قادمة من جهة الغرب وكانت نشطة في مدينة الرطبة ونواحيها حيث وصلت سرعتها إلى 50 كم بهبات سجلت 80 كم وأدت إلى تصاعد الغبار والأتربة نتيجة لجفاف التربة وهشاشتها، مرجحًا أن "يندفع الغبار نحو باقي مناطق البلاد".

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وموجة ثلوج "غير مسبوقة" تنتظر البلاد

كما أشار المتنبئ الجوي، إلى أن "تأثير المنخفض القطبي والذي تصل قيم الضغط في مركزه إلى 525 هكتوباسكال بدأ يتعمق تدريجيًا"، مبينًا أن "المنخفض يترافق مع وجود مرتفع سطحي جاف، وبطبيعة الحال حينما يتواجد منخفض علوي مع مرتفع سطحي جاف سيؤدي هذا النظام إلى زيادة في برودة الأجواء".

وأكد السلامي، أن "الأجواء في المنطقة الشمالية تتراوح بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأجزاء الشرقية منها، وفرص لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، فيما تكون أجواء المنطقة الوسطى والفرات الأوسط غائمة جزئيًا وغائمة كليًا خلال الليل، في الوقت الذي تتمع فيه المنطقة الجنوبية بأجواء أفضل".

وأوضح السلامي، أن "أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة، ستشهد ذروة الموجة الباردة والانخفاض في درجات الحرارة"، لافتًا إلى أن "المعدلات الصفرية الصغرى لدرجات الحرارة ستسجلها أغلب المدن الشمالية والغربية والوسطى، والصقيع حاضر في العديد من المناطق وسنشاهده على المزروعات والأماكن المفتوحة".

وبشأن الثلوج، بين السلامي أن "النماذج العالمية غير متفقة حول ما إذا كانت هناك فرص لتساقط الثلوج في مدن الوسط والفرات الأوسط أم لا"، مؤكدًا أن "النموذج الأوروبي هو الوحيد الذي يتوقع ذلك، ويشير إلى وجود فرص لتساقط زخات خفيفة تشمل معظم المدن الوسطى والفرات الأوسط ليلة الإثنين وصباح الثلاثاء".

ومع تحذيرات مختصين من مخاطر الطقس على كبار السن والأطفال، ومطالبات تعطيل الدوام الرسمي خلال الأيام الثلاثة القادمة، رأى السلامي أن "هناك بعض التهويل بشأن المخاطر المحتملة".

قال مختص إن الأجواء المتوقعة لا تستوجب تعطيل الدوام الرسمي خاصة وأن الموجة الباردة مؤقتة

وقال السلامي، إن "هذه الدعوات غير واقعية لعدة أسباب منها: أن برودة الأجواء مسألة طبيعية وهي ليست إعصارًا أو أمطارًا غزيرة ويمكن للإنسان ارتداء الملابس السميكة وتغطية الرأس وبهذا يقلل من تأثير البرد، فضلاً عن كون الموجة الباردة لن تستمر طويلاً وذروتها 3 أيام فقط بعد ذلك تعود درجات الحرارة لمعدلاتها العامة وترتفع بفارق ملحوظ".

من جانبها أعلنت حكومة إقليم كردستان، تعطيل الدوام الرسمي في محافظة حلبجة وأقضية سوران وجومان وشقلاوة في أربيل، والعمادية في دهوك وراوندوز وجمجمال وشهرزور في السليمانية، يوم الإثنين 10 شباط/فبراير، بسبب موجة البرد.

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