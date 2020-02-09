متنبئ جوي يوصي بتشغيل المدافئ: ان برد الغد في هذه المناطق شديد جدا فاحذروه

2020/02/09 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبى الجوي، علي الموسوي، اليوم الأحد، بأن “يكون طقس الغد صافي مع فرص لنزول زخات مطر خفيفة”.وقال الموسوي في النشرة الجوية التي خص بها “العهد نيوز”، انه “من المتوقع بعد مشيئة الله ان يستمر تأثر البلاد بالمرتفع الجوي الاوزوري(السطحي) ليكون الطقس خلال يوم غد كالتالي: – جميع مناطق البلاد ستشهد اجواء صافية الى […]

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