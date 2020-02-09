مرور اربيل تصدر مجموعة قرارات بشأن تحويل السنوية ودفع الغرامات

2020/02/09 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية مرور اربيل بإقليم كردستان، اليوم الاحد، عددا من القرارات المهمة بشأن تحويل السنوية ودفع الغرامات.وذكرت المديرية في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “القرارات جاء فيها عدد من النقاط المهمة منها: تنفيذ قرارات دفع مبالغ الغرامات المرورية يكون من دون دفع اية مقدمة، في وقت كان على المواطن دفع مبلغ 250 […]

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