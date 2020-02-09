الفتح يكشف عن شروطه لدعم علاوي في تصويت البرلمان

2020/02/09 | 22:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح ، الاحد، عن شروطه لدعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في البرلمان، مبينا ان بعض بعض الكتل السياسية رفضت التخلي عن استحقاقها الانتخابي في حكومة محمد […]

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