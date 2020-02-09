قصر البارون يستعد للافتتاح

2020/02/09 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي قصر البارون يستعد لاستقبال زائريه بعد افتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة: استعدادا للافتتاح الوشيك لقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة، قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بزيارة إلى القصر لتفقد […]

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