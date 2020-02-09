القوات المسلحة تحبط هجوم ارهابي

2020/02/09 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء… ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء ..ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على عدد (10 ) فرد إرهابى ، وتدمير عربة […]

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