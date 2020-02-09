2020/02/09 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت تقارير ايرانية عن فتح منفذ مهران الحدودي امام الزوار الايرانيين للعتبات في العراق برا.وكانت الرحلات البرية للعتبات المقدسة قد توقفت بعد اربعينية الامام الحسين نظرا للاوضاع الامنية في العراق.وبعد ان اعلن الجانب العراقي قبل فترة استعداده لاستضافة الزوار الايرانيين برا، اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان بدوره استعداد ايران […]

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