مقتل واصابة 10 اشخاص من عائلة واحدة بحادث مروع بالعراق

2020/02/09 | 22:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل خمسة مدنيين وأصيب خمسة آخرون بحادث سير "مروع" على طريق في محافظة ديالى شرق بغداد.والضحايا جميعهم من عائلة واحدة.ووقع الحادث على طريق بعقوبة – الوجيهية في محافظة ديالى.

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