مصر.. مقتل 10 إرهابيين شمال سيناء

2020/02/09 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الجيش المصري، مقتل 10 ارهابيين باحباط هجوم ارهابي شمال سيناء.

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